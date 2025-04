“Volti nuovi per Arcisate”: Maurizio Mozzanica candidato sindaco per il Centro destra

Maurizio Mozzanica, professore di matematica e fisica, già presidente della Comunità Montana del Piambello, è il candidato sindaco della lista “Centro destra per Arcisate”.

«Il nostro obbiettivo è offrire ai cittadini l’opportunità di scegliere una lista caratterizzata da competenza, preparazione e voglia di lavorare insieme per un presente ed un futuro solidi – dice nella presentazione della lista – La sua peculiarità è quella di aver coinvolto volti nuovi non facenti parte delle recenti amministrazioni: ciascuno di loro ha un bagaglio di competenze professionali solide da porre al servizio della comunità e dei cittadini».

Le linee guida del programma amministrativo della lista “Centro destra per Arcisate”: «Le nostre priorità per il paese sono i lavori pubblici, l’attenzione particolare verso le persone più fragili di tutte le età e la tutela e la cura del nostro territorio e dell’ambiente; ogni nuova iniziativa come pure ogni progetto precedentemente promosso saranno preceduti da una valutazione preventiva di convenienza e un’attenta analisi volta a conseguire un concreto beneficio economico, sociale e culturale per i cittadini. Punti fermi del nostro programma saranno l’obbiettività, la presenza concreta, la trasparenza e l’ascolto attivo delle esigenze della comunità, poiché al centro del nostro progetto ci sono i cittadini e le associazioni del territorio. Ci caratterizza l’appartenenza a più orientamenti politici che appoggiano apertamente il progetto elettorale: questo consentirà un rapporto diretto con enti e persone decisive per lo sviluppo del nostro territorio».

Ecco i candidati che compongono la lista a sostegno di Maurizio Mozzanica:

Giuseppe del Bene – commercialista

Antonio Crestani – disegnatore meccanico e imprenditore

Michela Vanetti – consulente del lavoro

Fabrizio Bini – avvocato

Nicolò Chiesa – pianificatore territoriale urbanista

Samuela Blando – consulente finanziario

Giacomo Comolli – amministratore delegato

Ali Al Mokdad – tecnico commerciale

Cristina Messina – professionista nel settore sociosanitario

Lucio Agostini – conducente di camion

Giuseppe Verna – rappresentante

Valentina Pigozzi – assistente alla persona