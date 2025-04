Arcisate al voto: quattro candidati sindaco per il futuro del Comune

Il prossimo 25 e 26 maggio 2025, i cittadini di Arcisate saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. Sono quattro i candidati alla carica di primo cittadino, ciascuno sostenuto da una lista che propone una propria visione per il futuro del paese.

Gianluca Cavalluzzi e la lista “Arcisate Oggi e Domani”

Gianluca Cavalluzzi si presenta alla guida della lista “Arcisate Oggi e Domani”, un progetto che punta su rinnovamento e continuità con l’attuale amministrazione.

I candidati consiglieri sono:

Antonio Angelo Carlo Belotti

Omar Bonaventura

Mattia Caccivio

Paolo Demo

Claudia Filippi Mei

Massimiliano Fontana

Sara Marchisella

Arianna Miotti

Patrick Notturno

Fabio Rasotto

Ivan Stefanelli

Marilena Rita Trezzi

Antonino Centorrino e la lista “Uniti per Arcisate”

Antonino Centorrino corre con la lista civica “Uniti per Arcisate”, che si propone come espressione di partecipazione attiva e attenzione al territorio.

I candidati consiglieri sono:

Emanuela Sardella

Monica Trabucchi

Arianna Mancuso

Rosa Campi

Andrea Comolli

Daniele Pierobon

Giovanni Mina detto Gianni

Marco Tosti

Daniele Restighini

Marco Vanzetto

Maurizio Montalbetti

Silvia Foccoli

Maurizio Mozzanica e la lista “Centrodestra per Arcisate”

Maurizio Mozzanica rappresenta la lista “Centrodestra per Arcisate”, sostenuta dalle forze del centrodestra unite per una proposta amministrativa che punta su sicurezza, sviluppo economico e attenzione ai servizi.

I candidati consiglieri sono:

Antonio Crestani

Giuseppe Del Bene

Michela Vanetti

Fabrizio Bini

Nicolò Chiesa

Samuela Blando

Giacomo Comolli

Ali Al Mokdad

Cristina Messina

Lucio Agostini

Valentina Luigia Pigozzi

Giuseppe Verna

Giacomo Vinoni e la lista “Arcisate nel Cuore”

Giacomo Vinoni è sostenuto dalla lista “Arcisate nel Cuore”, una formazione civica che si concentra su inclusione sociale, qualità della vita e sostenibilità ambientale.

I candidati consiglieri sono:

Andrea Genualdi

Graziella Casella

Agnese Maroni

Francesco Bressi

Sara Mei

Luigia Viale

Cristiano Fumagalli

Eugenio Modelfino

Enzo Racco

Diana Longa

Antonio Brugognone

Fabio Pintaudi

Le modalità di voto

Le urne saranno aperte domenica 25 maggio dalle ore 7.00 alle 23.00 e lunedì 26 maggio dalle ore 7.00 alle 15.00. Al termine delle votazioni, inizieranno immediatamente le operazioni di scrutinio. In caso nessun candidato raggiunga il 50% più uno dei voti, si procederà con il ballottaggio tra i due più votati.