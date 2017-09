Uno spazio per giocare dedicato ai più piccoli

Foto varie

Anche nel Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, come già avviene a Luino, sta per prendere il via lo Spazio “Per Gioco”.

Si tratta di un luogo appositamente studiato per accogliere adulti con i loro bambini, dai zero ai tre anni. Il “Per Gioco” prenderà il via il prossimo 5 ottobre si terrà in via Pietro Valsecchi 23 (nei locali all’interno del complesso Auditorium). Sarà aperto il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 11.45 e si potrà frequentarlo una o due volte la settimana. La prima opzione avrà un costo annuale di 120 euro (da versare in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2017, oppure in due rate di 40 euro per la frequenza settembre – dicembre, da corrispondere entro il 31 ottobre 2017, e di 80 euro per il periodo gennaio-luglio, entro il 28

febbraio 2018).

Chi sceglierà di usufruire della formula bisettimanale, invece, dovrà versare 180 euro, sempre in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2017, oppure in due rate da 60 euro entro il 31 ottobre 2017 (per il periodo settembre-dicembre 2017) e 120 euro, da versare entro il 28 febbraio 2018, per il periodo gennaio-luglio 2018).

Per l’accesso al servizio si utilizzerà la lista d’attesa del Servizio svolto a Luino, con una priorità per le mamme maccagnesi. Saranno ammessi un numero massimo di dieci bambini, accompagnati da un solo adulto.

Naturalmente non sarà possibile iscriversi al “Per Gioco” qualora si frequentassero il Nido o la Scuola dell’Infanzia.

L’ingresso dovrà avvenire entro le ore 10; dopo cinque assenze consecutive non motivate si perderà la possibilità di partecipare.

Potranno accedere allo Spazio “Per Gioco” i bambini residenti nei Comuni già appartenenti ai territori dell’ex Comunità Montana Valli del Luinese.

Già attivo nel Comune di Luino e finanziato dal Piano Sociale di Zona dell’Ambito di Luino attraverso la Legge 285/97 recante “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, il progetto è stato approvato dall’Amministrazione Comunale durante la seduta del 27 settembre 2017.

«Sono molto soddisfatto sia come Sindaco di Maccagno che come Presidente dell’Assemblea Distrettuale di Luino», dice Fabio Passera. «Dopo la chiusura dell’esperienza a Brezzo di Bedero mi sono personalmente impegnato per trovare altre disponibilità sul territorio. Sfumata ogni possibilità, ho deciso di agire in prima persona.

Ringrazio l’educatrice Sara Calò che ci aiuterà in questa avventura. Per la mia Amministrazione, si tratta di un altro passo verso quella “Città dei bambini” che tanto ci guida nel nostro agire di tutti i giorni».