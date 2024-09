“Miracoli nel mondo”: la mostra ideata dal beato Carlo Acutis fa tappa a Maccagno

Durante il prossimo Giubileo dei Giovani, papa Francesco dichiarerà santo un ragazzo italiano deceduto nel 2006 all’età di 15 anni per una leucemia fulminante, già beatificato quattro anni fa: Carlo Acutis.

Durante la sua vita Acutis, che fin da giovanissimo manifestò un’intensa fede cattolica, ideò e allestì una mostra virtuale intitolata “I miracoli eucaristici nel mondo”, una raccolta di una lunga serie di 136 eventi giudicati miracolosi accaduti nel corso dei secoli in numerosi Paesi, accompagnata da un’ampia rassegna fotografica e di accurate descrizioni storiche.

Negli anni scorsi la mostra da virtuale è divenuta reale grazie alla preparazione dei pannelli su cui sono state riportate immagini e informazioni raccolte da Acutis a suo tempo, è stata allestita in giro per il mondo (in circa 10mila parrocchie compresi alcuni tra i più noti santuari) e toccherà la provincia di Varese a metà settembre.

Domenica 15 settembre infatti è prevista l’inaugurazione (ore 17) della rassegna ospitata dal Punto di Incontro di via Valsecchi 21 a Maccagno con Pino e Veddasca. L’iniziativa è voluta dalla casa editrice Shalom in collaborazione con la Parrocchia di Maccagno, la Pro loco, il Centro Culturale San Carlo Borromeo e con il patrocino del Comune di Maccagno.

In occasione dell’inaugurazione – l’esposizione conta venti pannelli con raffigurati alcuni dei principali miracoli eucaristici – ci sarà la testimonianza di chi ha conosciuto Carlo Acutis di persona. Tra loro la studentessa Camilla Marzetti dell’Università Cattolica Milano, e le Romite Ambrosiane del Monastero della Bernaga (in provincia di Lecco) che invieranno in video il proprio contributo.

La mostra sarà aperta dal 15 al 29 settembre 2024 dal lunedì al venerdì tra le ore 18 e le 19 mentre sabato e domenica tra le 10 e le 12 e tra le 15 e le 18,30. È possibile anche organizzare visite guidate per gruppi telefonando ai numeri 329/4227764 e 347/0338746.