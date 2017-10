Alla mostra di Robert Wilson a Villa Panza

Continuerà fino a marzo la mostra di Robert Wilson a Villa Panza. L’affascinante esposizione, che doveva concludersi domenica 15 ottobre scorso, è stata prorogata resterà ospite del bene Fai per tutto l’inverno.

Sono già migliaia le persone che hanno visitato la mostra, che in villa Panza ha trovato una location speciale. La villa rende infatti particolarmente suggestive le originali opere del celeberrimo scenografo e artista statunitense: come i locali del bagno, che ospita l’installazione dove protagonista è Brad Pitt sotto la doccia, o quella dedicata alla solitudine ospitata nello studiolo di Giuseppe Panza.

Apprezzatissima e sorprendente la sezione dedicata ai Lady Gaga portraits, dove la cantante e artista ha posato per Wilson: in situazioni spesso faticose ma di grandissimo impatto, sia dal punto di vista visivo che emozionale.

Nelle belle giornate, il percorso dell’esposizione concede “una buona scusa” per visitare lo splendido parco di villa Panza, che da Biumo Superiore si affaccia su Varese: in una parte di esso è infatti custodita l’emozionante opera omaggio “A House for Giuseppe Panza” dove il ricordo del mecenate risuona nelle parole di Rainer Maria Rilke, recitate da Robert Wilson stesso, ma anche e soprattutto nella presenza eterea all’interno dell’installazione.