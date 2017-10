Foto varie

Cade da cavallo e resta infortunato nel bosco. È successo ad una persona di 47 anni a Golasecca, in località Gaggini. L’uomo è caduto poco prima delle 11 di domenica 15 ottobre ed è stato soccorso dal personale sanitario Areu e dai vigili del fuoco.

Il luogo dell’incidente era, infatti, in una zona boschiva e per questo si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco. L’uomo è stato soccorso e portato all’ospedale di Gallarate in codice giallo.