Somma Lombardo lancia il secondo bando per il Distretto del Commercio “Malpensa Nord Ticino”

Il Comune di Somma Lombardo, capofila del Distretto del Commercio “Malpensa Nord Ticino”, presenta la seconda edizione del bando regionale “Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024”.

Martedì 10 settembre alle 20.30 nella Sala consiliare del Comune di Somma Lombardo si svolgerà un webinar con un esperto per spiegare al meglio i dettagli e i requisiti richiesti per la partecipazione al bando e rispondere alle domande più frequenti. Il webinar sarà anche trasmesso in diretta streaming e registrato per una fruizione futura. Sui social e sul sito del Comune di Somma Lombardo e del Distretto del Commercio sarà diffuso nei prossimi giorni il link di partecipazione allo streaming.

Il bando prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività di vendita al dettaglio di beni o servizi, la somministrazione di cibi e bevande e la prestazione di servizi alla persona, dei comuni che fanno parte del Distretto “Malpensa Nord Ticino”, ovvero, oltre a Somma Lombardo, i Comuni di Angera, Golasecca, Mercallo, Mornago, Sesto Calende, Taino, Varano Borghi e Vergiate.

«Siamo lieti di presentare la seconda edizione del bando per lo sviluppo dei distretti del commercio, in modo da poter distribuire la parte residua di fondi della prima edizione – spiega Francesco Calò, assessore alle Attività produttive del Comune di Somma Lombardo e neoeletto presidente del Distretto del Commercio “Malpensa Nord Ticino” – Un gesto concreto per dare sostegno alle attività del nostro territorio».

La partecipazione è riservata esclusivamente alle attività ubicate nei comuni del Distretto che non già ottenuto contributi dalla prima edizione del Bando.

Questo il link per scaricare il testo del bando

Per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere un’email all’indirizzo malpensanord@gmail.com