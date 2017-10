Gian Antonio Stella e i medici con l’Africa

gian antonio stella

Gian Antonio Stella sarà ospite dell’incontro organizzato da Medici con l’Africa Cuamm venerdì 20 ottobre, alle 21.00, nella sede dell’Associazione Culturale Varesevive in via San Francesco 26, Varese.

Insieme allo scrittore e giornalista del Corriere della Sera ci sarà il direttore del Cuamm don Dante Carraro, con il presidente del gruppo “Medici con l’Africa Cuamm – Varese” Aurelio Sessa, l’ex presidente Dino Azzalin e i medici partiti per l’Africa Francesco Baggio, Stefania Drovandi e Chiara Maretti. L’incontro, presentato dal giornalista Claudio Del Frate, prevede l’intervento anche di Guido Calciolari, presidente di ZeroPiù Onlus.

“Salute senza confini” è il tema della serata, che sarà affrontato partendo dalle storie dei medici impegnati sul campo ogni giorno, nei paesi dove il diritto alle cure è più che mai negato. Paesi come l’Etiopia, dove di recente Gian Antonio Stella è andato ad osservare il lavoro di Medici con l’Africa Cuamm nella regione di Gambella, al confine con il Sud Sudan, dove migliaia di rifugiati vengono accolti, alla fine della loro fuga dal più giovane stato del mondo, messo in ginocchio dagli scontri e dalla fame.

«Cosa accadrà di quei quattro milioni di rifugiati che rischiano di diventare cinque, sei…? Questo è il nodo – scriveva Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera del 7 ottobre 2017 – L’unica possibilità per evitare una catastrofe umanitaria è quella di dare un senso alle parole: aiutarli davvero, laggiù nell’Africa in fiamme. Con scelte di respiro mondiale e insieme la forza dell’impegno quotidiano. Come appunto quello dei volontari del Cuamm».

Un impegno quotidiano che i volontari del Cuamm esprimono anche in Italia, nei gruppi di appoggio come quello di “Medici con l’Africa Cuamm – Varese”, che conta circa 120 membri e sostenitori sempre impegnati a favore dell’Africa. Continente per cui, dalla Lombardia, sono partiti con il Cuamm oltre 210 medici e professionisti della cooperazione, 31 dei quali della provincia di Varese. Oltre a questi, sono 22 le persone originarie della Lombardia impegnate sul campo ad oggi.

Le storie di questi medici saranno poi al centro dell’Annual Meeting di Medici con l’Africa Cuamm ad Assago (Milano), l’11 novembre. Insieme a loro e Gian Antonio Stella, anche il presidente del consiglio Paolo Gentiloni e il presidente della BCE Mario Draghi, oltre a molti altri ospiti, per fare il punto sul lavoro del Cuamm e sulle sfide che aspettano e l’Italia e l’Europa nel prossimo futuro.