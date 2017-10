Il “grande massacro del mediterraneo” in una webserie di Fabrizio Gatti

E’ costato la vita a 268 persone e ha cambiato la nostra storia. E’ il naufragio che l’11 ottobre 2013 ha riacceso i riflettori sul dramma dell’emigrazione dal nord Africa, una storia che adesso è diventata una webserie.

“Un unico destino – Tre padri e il naufragio che ha cambiato la nostra storia” è il titolo del lungometraggio che rivela le verità nascoste sulle strage nel Mediterraneo del 2013 e racconta la vicenda di tre medici siriani che in quel disastro hanno perso i figli. Il docufilm è prodotto da l’Espresso, Repubblica e Gedi Divisione Digitale in collaborazione con 42° Parallelo ed è disponibile integralmente online cliccando qui.