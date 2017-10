Isolati dalle fiamme, salvati dai vigili del fuoco

Incendi: la situazione è critica in molti punti della Lombardia. Nel pomeriggio di domenica 29 ottobre, alle ore 14.30, il reparto volo Lombardia dei vigili del fuoco è intervenuto su richiesta dei colleghi di Como nel comune di Veleso in provincia di Como per soccorrere alcune persone.

Quattro adulti e un bambino sono rimasti isolati in una frazione, a causa di un incendio che ha reso impraticabile l’unica strada di accesso.

Immediatamente sul posto è stato inviato il “Drago 82”: gli aerosoccorritori hanno imbarcato i cinque a bordo dell’aeromobile e li hanno trasportati in zona sicura presso i piani del Tivano. Ad attendere gli evacuati il personale di terra che li ha portati a valle.