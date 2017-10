La rotonda indigesta fa slittare di un anno l’apertura della Coop

Proseguono i lavori di realizzazione del supermercato tra via Mameli e via Pisacane. Della rotonda sul viale della Gloria, invece, nessuna traccia

Slitta di un anno l’apertura del nuovo supermercato Coop. La struttura realizzata con l’avallo della precedente amministrazione a guida Farioli e fortemente invisa all’attuale sindaco, non alzerà le saracinesche a Natale di quest’anno. Almeno questa sembra essere l’intenzione della società cooperativa, annunciata ieri sera durante la commissione in cui si è discusso proprio della viabilità connessa al supermercato tra via Pisacane e via Mameli.

Il sindaco Emanuele Antonelli, chiamato ieri sera (giovedì) a relazionare sul punto della situazione, ha sottolineato che «non si tratta di una questione personale o privata (il super è posizionato proprio tra la casa del sindaco e il Comune, ndr) ma di un problema della città che si troverà con una rotonda piazzata in mezzo ad un viale regolato da semafori, con 21 tigli in meno (14 al netto delle ripiantumazioni) e con i controviali interrotti».

L’interrogazione di Busto al Centro ha avuto il merito di risollevare la questione anche se la soluzione al problema è ancora tutta da studiare: «Per me possono aprire anche senza le modifiche alla viabilità – ha detto il primo cittadino – ma se devono mettere mano al viale Duca d’Aosta preferisco attendere che il progetto sia adattato alle esigenze della complessa viabilità di quel pezzo di città».

Il sindaco è anche convinto che la rotonda non sia la soluzione giusta, o meglio, potrebbe esserlo se lungo l’intero viale si sostituissero i semafori con le rotonde: «Ma non ho la minima intenzione di stravolgere il viale» – ha chiosato. Il nuovo progetto presentato dal costruttore è ancora al vaglio della Polizia Locale che sta studiando l’impatto che ne deriverebbe ma il rinvio dell’apertura di un anno potrebbe dare il tempo per una mediazione soddisfacente per entrambe le parti.