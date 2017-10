“Le Feste” di Andrea Manenti. Nel video anche Silvio Raffo

musica generica

Si intitola “Le Feste” il singolo che anticipa il nuovo progetto solista del cantautore varesino Andrea Manenti (Downlouders, Plastìk, Mind Drop).

Diretto da Ivan Vania per L’Avversario, il video che vede tra i protagonisti Silvio Raffo e Ania Parii, è stato girato in gran parte nel parco di Villa Toeplitz di Varese ed anticipa il disco “Lo Specchio” in uscita per il 2018. Atmosfere decadenti, riferimenti letterari (“A Ritroso”, di J.K.Huysmans) e il tema del doppio caratterizzano sia il video che il disco in uscita, che è, tra le altre cose, anche un inedito esperimento di canone inverso.

La canzone “Le Feste” (già disponibile sulle piattaforme digitali) è una sorta di poesia minimalista che celebra la “Ricerca del Sublime”. L’avversario prende il nome dal titolo del romanzo capolavoro di E.Carrère.

Andrea Manenti è un autore, cantante e polistrumentista di Varese. Attivo dalla seconda metà degli anni 90, è stato front-man, cantante e bassista della band dark-wave Mind Drop e successivamente della band dark-ellettro-pop Plastìk (produzione di Mara Maionchi, Alberto Salerno e Annibale Bartolozzi) fino al suo scioglimento nel 2000. Ha fondato insieme ad Andrea Bosetti e Andrea Cajelli, compagni di band precedenti, la Freelance Co. di cui è stato cantante e chitarrista. Ha fondato nel 2008 insieme ad altri musicisti ed amici il collettivo psichedelico Downlouders di cui è tuttora il bassista. Ha inciso con le diverse band meno di una decina di album e svariate session di improvvisazione pubblicate sul web. Si è esibito per strada come pianista con il trio swing-manouche Finger Food Desperados dal 2014. A 20 anni dal suo primo disco ha composto, inciso e prodotto il suo esordio solista come L’Avversario: Lo Specchio (2018)