Assegnate le borse di specialità medica: 204 i contratti all’Insubria che ottiene la scuola di urologia

Sono cinque in più dello scorso anno le scuole di specialità medica che il Ministero dell’Università ha assegnato all’Insubria.

Da ieri sono aperti i termini per la scelta per i candidati che hanno superato il test di selezione e si chiuderanno il 30 settembre prossimo.

Il Ministero ha approvato la distribuzione in ritardo rispetto ai tempi annunciati per i ritardi nell’accreditamento delle Scuole di specializzazione dell’area sanitaria .

In particolare, l’ateneo varesino ottiene una nuova scuola di specialità, quella di urologia che sarà diretta dal professor Dehò, ma perde tre scuole: Chirurgia Plastica, Dermatologia e Medicina Legale.

In tutto, quindi, saranno 204 i medici specializzandi che dal primo novembre inizieranno il loro percorso formativo nelle strutture cliniche dell’asse Sette Laghi e dell’asse Lariana. Ottenute le scuole ministeriali, ora si attende la decisione di Regione Lombardia che assegnerà ulteriori borse finanziate direttamente.

Di seguito l’elenco delle Scuole di specializzazione dell’Ateneo che hanno ottenuto l’accreditamento, con i relativi posti ( tra parentesi la situazione rispetto allo scorso anno)