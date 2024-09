Si aprono i termini per scegliere la scuola di specialità di medicina ma il Ministero non ha ancora assegnato le borse agli atenei

Si aprono oggi i termini per scegliere la scuola di specializzazione medica.

Come previsto dal Ministero dell’Università e della ricerca, i 14.125 medici che hanno sostenuto il test per ottenere una delle 14.579 borse di studio statali ( a cui si aggiungono quale regionali) possono presentare la domanda di immatricolazione alla scuola di specialità scelta. Hanno tempo 10 giorni, cioè fino a lunedì 23 settembre.

Ma c’è un problema. Lo stesso Ministero che ha fissato il calendario delle scelte non ha ancora comunicato il riparto delle borse tra i diversi atenei.

Gli aspiranti specializzandi, dunque, non possono esprimersi e attendono notizie.

Secondo il calendario, stabilito dallo stesso Ministero, i partecipanti, che dallo scorso 8 agosto sanno com’è andato il proprio test e la posizione nella graduatoria nazionale di merito, avrebbero dovuto indicare la tipologia-sede in modo che il 24 settembre venga pubblicata l’assegnazione nazionale alle scuole aprendo le immatricolazioni, da chiudersi entro mezzogiorno del 30 settembre.

Gli atenei si augurano un atto ministeriale che faccia slittare i termini, e notizie sull’assegnazione delle borse.

L’inizio delle attività didattiche resta come ogni anno il primo novembre.