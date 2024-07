All’Università dell’Insubria 239 candidati al test per entrare nelle scuole di specialità medica

Il Ministero dell’Università e della Ricerca non ha ancora assegnato le borse ma i dottori in Medicina hanno sostenuto ieri il test per ottenere una delle borse per la carriera di specializzando.

Anche a Varese e a Como nelle postazioni informatiche delle aule didattiche di via Monte Generoso e di via Valleggio, l’Insubria ha ospitato 239 medici che hanno sostenuto

L’esame era scritto con 140 domande a risposta multipla da completare in un tempo massimo di 210 minuti, su argomenti del corso di laurea in Medicina e chirurgia e sui settori scientifico-disciplinari delle diverse scuole di specializzazione.

La prova è stata uguale su tutto il territorio nazionale.

La graduatoria nazionale con il punteggio e la posizione di ciascun candidato sarà pubblicata giovedì 8 agosto nell’area riservata del sito www.universitaly.it; la scelta della Scuola e della sede dovrà essere effettuata dal 13 al 23 settembre. Per quella data, dunque, dovrà essere stabilità l’assegnazione sia nazionale sia regionale delle borse alle singole scuole di specialità. Lo scorso anno venne comunicato a fine settembre.

Martedì 24 settembre sarà resa nota l’assegnazione alle Scuole che seguirà l’ordine delle preferenze di tipologia e di sede indicate, in rapporto alla posizione in graduatoria di ciascun candidato e alle scelte operate da chi li precede.

Le immatricolazioni si aprono il 24 settembre e terminano alle ore 12 di lunedì 30 settembre.

Gli esiti finali delle assegnazioni saranno pubblicati giovedì 3 ottobre con l’avvio della sessione di recupero dei posti vacanti, con le modalità indicate nel bando di concorso.

Lo scorso anno furono molteplici le borse non assegnate con la prima tornata soprattutto nell’area dell’emergenza urgenza ma anche di chirurgia.