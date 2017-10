Domenica taglio del nastro e festa nella palestra tutta nuova

besano - generiche

Una giornata di festa e sport a Besano, dove domenica 22 ottobre si inaugura la palestra scolastica comunale di via Franzosi, interamente rinnovata.

Il programma prevede il ritrovo in palestra alle 9.30 per il taglio del nastro con il sindaco e l’amministrazione comunale, il parroco don Daniele Lodi che impartirà la benedizione.

Alle 10.15 un momento dedicato alle squadre sportive di Besano, che si presenteranno al pubblico. Poi, dalle 11.45 e per tutta la giornata partite di basket e di calcetto fino alle 18, quando la giornata si chiuderà con un momento di saluto.

L’intervento che ha rimesso a nuovo la principale struttura sportiva del paese è costato in totale 208mila euro, che sono serviti per l’abbattimento delle barriere architettoniche con l’installazione di un ascensore per disabili, per il rifacimento fondo del campo e l’installazione di pannelli solari che serviranno anche alla scuola.

Sono stati rifatti spogliatoi e servizi igienici, mentre l’impianto di illuminazione è stato ammodernato con con led a basso consumo energetico.

L’intervento ha compreso anche la ritinteggiatura interna di muri e ringhiere, l’installazione di nuove attrezzature sportive, manutenzione elettrica ed idraulica, e infine una pulizia generale della struttura.

«Siamo molto soddisfatti di questo intervento, che era uno dei principali punti del nostro programma elettorale – dice il sindaco Leslie Mulas – La palestra era messa male da troppi anni. Serviva assolutamente ridare dignità ad una struttura importante. Parte del progetto – il campo e i pannelli solari – era stato avviato dalla precedente amministrazione. Noi abbiamo ampliato e completato il progetto. Era giusto ridare dignità non solo al campo ma a tutto l’edificio, una struttura che non tutti i paesi della valle possono vantare».

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare alla giornata di domenica.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA