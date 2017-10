Post diploma, 74 incontri per orientarsi tra studio e lavoro

Ecco alcuni dei luoghi toccati nella tappa odierna del 141 tour

Sono stati presentati questa mattina, venerdì 13 ottobre, nel salone Estense una serie di incontri orientativi post diploma, organizzati dal Servizio InformaGiovani e InformaLavoro di Varese.

Dal mese di ottobre, ragazzi e ragazze delle quinte superiori di Varese potranno partecipare ad oltre 74 incontri dedicati a come scegliere il miglior percorso formativo o lavorativo.

Gli incontri si svolgeranno allo Spazio Giovani di Via Como 21 a Varese e vede la collaborazione di 33 entri tra Università della Lombardia, del Piemonte e del Canton Ticino ma anche realtà territoriali legate al mondo del lavoro e della mobilità all’estero.

«La scelta del proprio futuro è sempre un momento delicato per tutte le ragazze e ragazzi che finiscono le scuole superiori - dichiara l’assessore Strazzi -. Scegliere bene l’università o il percorso formativo è fondamentale e per questo abbiamo deciso di proseguire con questo progetto che, grazie anche alla collaborazione di diversi enti tra università del territorio e realtà lavorative, si pone l’obiettivo di fornire un sostegno e un supporto ai giovani che stanno muovendo i primi passi della loro carriera».

Come hanno spiegato le insegnati infatti, è importante fare in modo che i ragazzi siano accompagnati in un percorso che li conduca alla scelta migliore per il loro futuro: «Oggi c’è talmente tanta informazione che si rischia di confondere le idee. E’ importante attuare un percorso di verifica dei loro talenti e delle loro competenze, per poi canalizzazione l’attenzione nel settore più indicato».

Gli incontri quindi, nascono dalla collaborazione tra diversi enti del territorio che intrecciano informazioni e competenze, creando una rete con l’obiettivo comune di indirizzare lo studente.

I meeting, organizzati in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale e 22 Scuole Superiori del territorio varesino, si svolgeranno in orario didattico e nelle ore pomeridiane dedicate all’alternanza scuola lavoro; iniziano lunedì 16 ottobre e terminano giovedì 7 dicembre. Gli studenti possono iscriversi presso le loro scuole di riferimento, tramite il docente referente dell’Orientamento in uscita. I 74 eventi programmati sono strutturati come work shop interattivi, utili a creare uno spazio di domande e risposte a dubbi e perplessità. Le singole date sono segnalate sulla pagina Facebook e sul sito di Informagiovani Varese. Chi è interessato, inoltre, può accedere ad un programma di informazione individualizzato che il servizio InformaGiovani e InFormaLavoro offre in ogni momento dell’anno per l’orientamento alla formazione e al lavoro. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare InformaGiovani InFormaLavoro.