Referendum per l’autonomia, una serata per capire

Il gruppo Consiliare Per Gavirate, Groppello, Oltrona e Voltorre proseguendo nell’azione di forza attiva nel paese ha deciso di organizzare, per il prossimo lunedì 9 ottobre, un incontro pubblico sul tema Referendum per l’Autonomia del prossimo 22 ottobre.

In qualità di Amministratori Comunali e come da consuetudine vogliamo offrire ai cittadini la opportunità di essere informati, conoscere la materia e il quesito del referendum per il quale saremo chiamati a votare.

Abbiamo coinvolto due esponenti di primo piano del Consiglio Regionale per ascoltare direttamente da loro le ragioni e le ricadute di questo referendum.

Un confronto per capire ed essere informati, per compiere una scelta consapevole.

Alla serata, che avrà inizio alle ore 21 alla sala consiliare di Villa De Ambrosis parteciperanno i consiglieri regionali Alessandro Alfieri (Pd) e Giampiero Reguzzoni (Lega Nord)