La giornata di pulizie sul Lago di Varese a Gavirate frutta 30 chili di spazzatura

Si è svolta sabato 21 settembre al Parco La Folaga Allegra, Lago di Varese, la giornata di clean-up a cura di Delegazione Marevivo Varese ODV, con il patrocinio del Comune di Gavirate, il supporto della Protezione Civile e la collaborazione di La Trappe, storico birrificio trappista olandese riconosciuto con il marchio ATP “Authentic Trappist Product”, che da sempre si impegna a supportare progetti di sviluppo in materia ambientale e sociale. In rappresentanza delle autorità locali presente il Sindaco di Gavirate, Massimo Parola.

Galleria fotografica Giornata di pulizie sul lago di Varese 4 di 20

Le operazioni hanno visto operatori e volontari impegnati in attività di pulizia e monitoraggio delle sponde del lago di Varese, il cui bacino racchiude più di una ventina di comuni. In poche ore sono stati recuperati circa 30 kg di spazzatura, di cui circa 18 kg costituiti da materiale plastico – tra cui bottiglie di plastica e imballaggi in polistirolo – che è il tipo di rifiuto più comunemente rinvenuto, dannoso per l’ambiente e per la salute dell’uomo.

Per il secondo anno, Marevivo e La Trappe rinnovano la collaborazione, unendo le forze per promuovere valori comuni legati alla tutela delle acque, da cui dipende la salute del Pianeta in generale. L’utilizzo consapevole delle acque è infatti uno dei pilastri fondamentali per il brand, che si impegna ogni giorno per ridurre l’impatto ambientale attraverso un uso responsabile: l’acqua necessaria alla produzione della birra proviene direttamente da sorgenti naturali, viene poi trattata biologicamente e reimmessa nell’ambiente o impiegata per l’irrigazione.

«Queste giornate rappresentano non solo un risultato importante dal punto di vista ambientale, ma anche uno straordinario esempio di dialogo e collaborazione fra associazioni, istituzioni, cittadini e aziende – ha dichiarato Lodovico Taddia, Responsabile Delegazione Marevivo Varese, presente al clean-up. – Le iniziative di pulizia e monitoraggio intendono sensibilizzare cittadini e turisti sulla necessità di considerare coste e spiagge non come località da sfruttare nei mesi estivi, ma come complessi e preziosi ambienti ricchi di biodiversità da tutelare tutto l’anno. Per noi di Marevivo proteggere un sito naturale vuol dire preservare interi ecosistemi, perché contribuire alla salvaguardia di fiumi, laghi e mari significa difendere la nostra stessa salute e quella di tutti gli esseri viventi di questo Pianeta».

“Siamo davvero felici di poter supportare anche quest’anno un nuovo progetto di Marevivo, dopo il grande successo di ‘Replant’” – afferma Luca De Zen, CEO di Swinkels Family Brewers Italia. – “Se lo scorso anno il nostro impegno si è concentrato sulla protezione delle aree marine, quest’anno abbiamo deciso di focalizzarci sulla pulizia di uno dei laghi italiani. L’inquinamento e l’accumulo di rifiuti rappresentano ormai un’emergenza anche per queste aree e crediamo fermamente che ogni risorsa naturale meriti la stessa attenzione. Con questa giornata di Clean Up al Lago di Varese, vogliamo contribuire concretamente a preservarne la bellezza e garantire che rimanga un luogo incontaminato. Sostenibilità e rispetto per l’ambiente sono valori fondamentali per La Trappe, e il nostro coinvolgimento in progetti come questo ci offre l’opportunità di fare davvero la differenza”.