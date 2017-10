Scontro camion-auto a Besozzo

Vigili del fuoco e soccorritori del 118 stanno intervenendo a Besozzo, per un incidente tra un mezzo pesante (per trasporto rifiuti) e un’autovettura.

L’incidente è avvenuto sulla strada Besozzo-Gemonio, all’altezza della zona artigianale di Beverina.

Foto inviata da un lettore

La strada risulta bloccata.

Sul posto i pompieri hanno inviato una squadra da Ispra, mentre il 118 impegna in posto tre ambulanze e un’auto medica, inviate in codice giallo. Le persone coinvolte non avrebbero riportato ferite gravi; i vigili del fuoco hanno dovuto intervenire però per liberare quelle sul sedile posteriore.

(articolo aggiornato alle ore 15.40 di lunedì 2 ottobre)