Settimana Europea dello Sport, a Besozzo ospite il campione olimpionico Gabriel Soares

L’Amministrazione comunale di Besozzo ha aderito anche per il 2024 alla Settimana Europea dello Sport, una iniziativa lanciata nel 2015 dalla Commissione Europea con l’hashtag #BeActive. Un momento sportivo con l’obiettivo di promuovere il benessere psico-fisico.

Dal 01 settembre al 15 ottobre 2024 milioni di persone, tra cui atleti, appassionati, esperti e associazioni sportive di tutta Europa si riuniscono idealmente per essere parte di un movimento che promuove la salute, la vitalità e il benessere.

L’iniziativa della Commissione europea, appoggiata dal dipartimento dello sport della presidenza del cons. dei ministri in Italia con Aces Europe e la Delegazione Italia ha l’obiettivo di sostenere l’impegno di Regioni, Comuni e associazioni in quest’opera di sensibilizzazione, promuovendo e dando il massimo della visibilità grazie anche ad una Agenda Digitale degli Eventi.

La settimana europea dello sport rappresenta una ulteriore occasione – commenta il sindaco Gianluca Coghetto – per rafforzare la rete delle realtà sportive presenti attivamente sul territorio, per progetti condivisi di sport e benessere.

Appuntamento anche per il giorno 21 settembre, in occasione di “Besozziamo sotto le stelle” con i commercianti di Besozzo, per dedicare la via Roncari di Besozzo allo sport e alle associazioni con esibizioni, giochi, attività, partite.

Alle 18.30 in piazza primo maggio a seguire sui palchi posizionati per le vie del paese un grande momento dedicato anche al campione olimpionico Gabriele Soares, medaglia d’argento nella categoria doppio pesi leggeri di canottaggio, accompagnato da Leonardo Binda, presidente FIC Lombardia.

In occasione della giornata dell’08 settembre dedicata al “seminAMO sport” presso la sede del Comune – interviene l’assessore allo sport e benessere Francesca Pianese – Gabriel Soares ha consegnato una copia della medaglia d’argento in limited edition da conservare in una teca, siete invitati, pertanto, presso la sede del Comune di Besozzo a vedere la medaglia e la mostra fotografica “Benvenuto a Besozzo” a cura di Giorgio Cassinari dedicata al campione!”.