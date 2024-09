A Besozzo la presentazione di Mare Avvelenato, il nuovo libro di Elena Magnani

Con settembre riprende l’attività della Biblioteca e ricomincia il ciclo di incontri con l’autore organizzati dal Comune di Besozzo in Sala Letture

Con settembre riprende l’attività della Biblioteca e ricomincia il ciclo di incontri con l’autore organizzati dal Comune di Besozzo in Sala Letture; il primo appuntamento autunnale sarà venerdì 27 settembre alle ore 21.00 con Elena Magnani che ci presenterà il suo ultimo romanzo Mare Avvelenato.

L’autrice è nata a Genova ma vive da anni in alta Garfagnana, lavora come copywriter e, come imprenditrice digitale, è la creatrice di scrittorifelici.me. Dopo aver pubblicato dei romanzi di genere con alcuni piccoli editori, nel 2022 è uscito il suo primo romanzo letterario La segnatrice, presentato a Besozzo il 10 febbraio con una folta partecipazione di pubblico.

Il 28 agosto scorso è uscito per Giunti Editore Mare avvelenato. La saga della famiglia Mazzeo. Da una storia vera, ambienta nella Messina del 1908, con protagonista Tomaso Mazzeo, un giovane la cui vita è stata marchiata da un’antica credenza: la levatrice, alla sua nascita, lo ha definito uno spirito tintu, uno spirito malvagio, capace di fascinare chiunque e di piegare la volontà altrui. Tomaso è una figura tormentata, segnata dalla perdita di parte della sua famiglia e dal desiderio di riconquistare il potere e la ricchezza che un tempo appartenevano ai Mazzeo. Il suo conflitto interiore lo porta a intraprendere strade pericolose, spinto dalla sete di riscatto e dalla sensazione di essere destinato a un fato segnato. Al fianco di Tomaso, troviamo Petra, una giovane donna con sogni rivoluzionari per il suo tempo. Petra è ispirata dagli insegnamenti di Maria Montessori. Tra Tomaso e Petra nasce un legame inaspettato, un amore che si scontra con la dura realtà in cui vivono e che fiorisce proprio poco prima che il terribile terremoto sconvolga tutto.

Il romanzo esplora temi universali come il potere del destino, la ricerca della redenzione e la forza dell’amore nel tentativo di sfidare le convenzioni sociali e il passato che sembra incombere su di loro, un’intensa vicenda di riscatto e ricostruzione. Al termine della presentazione possibilità di firmacopie.

L’ingresso gratuito è consigliata la prenotazione inviando una e-mail a biblioteca@comune.besozzo.va.it o telefonando allo 0332/970195 -2 -229 negli orari di apertura della biblioteca.