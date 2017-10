Dieci candeline per l’outlet della dolcezza

Foto varie

Il Lindt Factory Outlet di Induno Olona festeggia oggi, venerdì 20 ottobre, l’X Factory Day,invitando tutti ad una serata speciale dedicata alla passione per il cioccolato.

Dalle ore 18 alle ore 21, è prevista un’apertura serale straordinaria con un esclusivo aperitivo per tutti i golosi che vorranno festeggiare insieme ai Maîtres Chocolatiers Lindt.

I “maghi del cioccolato” realizzeranno dal vivo Lindor Latte, l’iconica pralina creata oltre 70 anni fa e conosciuta in tutto il mondo grazie alla sua “irresistibile scioglievolezza” e mostreranno come si tempera su marmo il cioccolato.

Gli ambassador e portavoce del marchio hanno in serbo una sorpresa per celebrare il decimo anniversario: creeranno tre nuove praline che sorprenderanno per golosità ed eleganza.

Protagonista assoluto dei festeggiamenti sarà, quindi, Lindor, che dalla prima versione creata 70 anni fa è oggi declinato in tantissimi gusti, tra cui Lindor Extra Fondente 70%, l’ultimo arrivato per gli appassionati dell’extra fondente.

Infine sarà possibile scoprire le novità per il prossimo Natale.

L’appuntamento è dalle 18 alle 21 nella sede dello spaccio Lindt di via Buccari 1 a Induno Olona. Ingresso libero.