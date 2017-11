Ad Azzate tornano le luminarie

Azzate torna ad illuminarsi per Natale. All’albero in piazza della Pesa e alla rotonda addobbata dall’Sos Valbossa, quest’anno si aggiungono le luminarie che erano rimaste in soffitta per ben dieci anni (la foto è di Franzy Trevi‎, pubblicata su Sei di Azzate se…).

Merito dei commercianti azzatesi che hanno lanciato la proposta che è stata poi accolta dalla Pro Loco di Azzate, dal Comune e da tante altre attività.

Il risultato lo si scoprirà sabato 2 dicembre quando tutte le luci verranno accese contemporaneamente.

A partire dalle 16.30 e fino alle 18 grande festa con musica natalizia del Corpo Filarmonico “S. Cecilia”, vin brulè, panettoni, assaggi dolci e salati offerti dagli Alpini e da Torretta Pizza.

Il Corpo Filarmonico suonerà musiche natalizie lungo via Piave, dal Bazar delle Fate fino in Piazza della Pesa e si accenderanno all’unisono le luminarie di via Piave, l’albero della scuola dell’infanzia e l’albero in piazza della Pesa.