Furti nei supermercati e in discoteca, cinque arresti

Nel fine settimana, in due distinte operazioni dei Carabinieri della Compagnia di Legnano, sono state tratte in arresto 5 persone, tutte colpevoli di reati contro il patrimonio.

Nel pomeriggio di sabato, a San Vittore Olona, presso un noto negozio di abbigliamento, i militari della Stazione di Cerro Maggiore, hanno tratto in arresto tre cittadini extracomunitari, due uomini 18enni ed una donna 21enne, che, poco prima, previa rottura delle placche antitaccheggio, hanno sottratto vari capi di abbigliamento, occultandoli sulla persona.

I dipendenti del negozio, visti i movimenti strani dei tre, hanno immediatamente allertato il 112 che ha inviato sul posto, prontamente, l’auto dei Carabinieri che ha bloccato i ladri con ancora la refurtiva indosso.

Mentre nella notte tra sabato e domenica, in una nota discoteca dello stesso Comune, personale dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Legnano ha arrestato, per furto aggravato in concorso, due italiani 23enni che, hanno rubato due borsette a due ragazze che erano intente a ballare.

I due ladri, quindi, hanno tentato subito dopo di guadagnare l’uscita ma sono stati bloccati dai militari operanti, nel frattempo allertati dal personale di sicurezza della discoteca. Tutta la refurtiva è stata interamente ed immediatamente recuperata e restituita agli aventi diritto.