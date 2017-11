I Bandits si fanno rimontare: da Alleghe si torna con un punto

Bandits Varese hockey ghiaccio

I Bandits Varese tornano con un punto in tasca ma anche con una certa dose di rammarico dalla lunghissima trasferta di Alleghe, dove la squadra di John Cacciatore ha ceduto alle “Civette” dopo il tempo supplementare, con il punteggio di 3-2.

Rammarico perché i gialloneri nella prima frazione di gioco avevano incanalato il match a proprio favore grazie alle reti di Marco Andreoni e Michael Mazzacane (entrambi anche assistmen) per un rotondo 0-2 che faceva ben sperare i sostenitori varesini. In superiorità numerica la prima marcatura, in contropiede la seconda. Risultato rimasto tale anche dopo il terzo centrale: Alleghe a lungo all’attacco ma Broggi e la difesa dei Bandits sempre pronti a reggere l’urto.

Almeno fino al minuto 41’32”, quando un diagonale di Meneghetti è sbucato nel traffico davanti alla gabbia giallonera finendo alle spalle di Broggi. La rete ha così ridato fiducia ai biancorossi locali che nel prosieguo della gara hanno trovato il pareggio con Ganz. Il Varese, che fino a quel momento aveva ben controllato senza però colpire in attacco ha provato a ritrovare la via della rete ma la terza sirena ha mandato le squadre all’overtime. Qui, dopo 2’48” è stato il bomber locale, De Val, a chiudere i conti dopo l’ennesima parata di Broggi.

KANGURO ALLEGHE – BANDITS VARESE 3-2 OT (0-2; 0-0; 2-0; 1-0)

MARCATORI: 5.14 Andreoni (V – Rigoni, M. Mazzacane), 12.30 M.Mazzacane (V – Andreoni); 41.32 Meneghetti (A – Soppera, De Toni), 43.42 Ganz (V). OT: 2.48 DeVal (A – Ganz, Veggiato).

VARESE: Broggi (Bertin); F. Borghi, Cesarini, Rigoni, E. Mazzacane, Rigoni, Papalillo; M. Mazzacane, Andreoni, Rizzo, Pirro, Principi, P. Borghi; Di Vincenzo, Teruggia, Privitera, Sorrenti. All. Cacciatore.