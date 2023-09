Via alla IHL, per i Mastini c’è subito l’esame Alleghe in trasferta

La Supercoppa disputata dai Mastini a Cortina ha permesso di scaldare i muscoli (ai giocatori) e le corde vocali (ai tifosi) in vista dell’avvio del campionato IHL che comincia nella serata di sabat0 23 con le prime cinque partite della stagione. Un torneo che l’HCMV disputa per la prima volta con i galloni di campione in carica.

Il primo test per i gialloneri non è però dei più semplici. I Mastini saranno in pista (20,30) all'”Alvise De Toni” di Alleghe contro i biancorossi locali che si presentano ai nastri di partenza del torneo con velleità ben superiori a quelle degli anni recenti. Le Civette infatti sono intervenute con forza sul mercato portando nel bellunese alcuni pezzi pregiati della IHL: i tre Vinatzer (Simon, Andreas e Gabriel) strappati al Caldaro finalista, il portiere Scola e l’attaccante Testori riattivati dopo un anno di inattività.

E soprattutto l’ucraino Nikolai Zherdev che avrà pure 38 anni ma che in carriera ha realizzato la bellezza di 261 punti (115 gol) in NHL con le maglie di Columbus Blue Jackets, New York Rangers e Philadelphia Flyers. Per lui anche due ori mondiali con la Russia, giusto per inquadrare il personaggio.

Per limitarlo, la squadra di Czarnecki dovrà provare a sfiancarlo dal punto di vista fisico e sul pattinaggio, cercando di dargli poche occasioni di gestire il disco e togliendogli ogni possibilità di arrivare a tu per tu con il portiere (Perla o Marinelli? Il coach tiene le carte coperte per il momento) o di agire indisturbato nei pressi della porta. Il Varese sarà quasi al completo, vista la sola assenza di Massimo Cordiano (Petroniro non potrà giocare in campionato sino a metà dicembre) e si presenterà al “De Toni” in buone condizioni: per via della Supercoppa i gialloneri hanno iniziato la preparazione con un buon vantaggio rispetto al 2022 e i giocatori, pur non ancora al 100%, appaiono già piuttosto pronti.

L’altra variabile potenzialmente complicata è il lungo viaggio in pullman visto che per raggiungere Alleghe bisogna coprire una distanza di circa 400 chilometri con tanto di ritorno quasi all’alba a Varese. Una sfacchinata che andrà poi recuperata presto, perché giovedì prossimo (28 settembre) alle 20,30 i Mastini disputeranno la prima gara casalinga all’Acinque Ice Arena contro il Valpellice. Prima dei Bulldogs però ci sono le Civette; la direzione è affidata ai signori Rivis e Stefenelli assistiti da Dell’Amico e De Zordo.