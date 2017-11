TiSana festeggia 20 anni con la seconda edizione a Malpensafiere

TiSana, L’ormai storica fiera svizzera del benessere olistico, della medicina naturale e del Vivere Etico sbarcata con un’edizione italiana l’anno scorso, raddoppia a MalpensaFiere dal 24 al 26 settembre

La fiera ha festeggiato 20 anni di vita nella sua edizione luganese, diventando uno dei punti di riferimento per tutti gli operatori del settore in un evento che attira migliaia di visitatori da tutto il Nord Italia e dalla Svizzera ma, dopo il successo della prima edizione nella struttura fieristica di Busto Arsizio, sta lavorando per consolidarsi anche nel nostro . «La Svizzera è stata attenta a questi temi molto prima dell’Italia, per questo la fiera ha trovato subito terreno fertile – spiega Raffi Mekiker, direttore di TiSana – Nel frattempo però il trend si è esteso oltre confine, prima a partire dall’alimentazione poi nelle pratiche olistiche, e quello che era un settore destrutturato, sta diventando un vero, grandissimo, mercato anche qui».

Questo rende la fiera un punto importante per il territorio: «L’edizione di MalpensaFiere non è una fiera solo per varesini. – continua Mekiker – Find alla prima edizione son arrivati da Milano, dal Veneto, da altre regioni d’Italia, ma anche dalla Francia e dalla Germania. Sono perciò un’occasione turistica per la zona e un catalizzatore per gli attori internazionali del settore».

Cuore della manifestazione «sono i 140 espositori in 9 aree tematiche -precisa Mekiker – Ma l’offerta culturale è davvero ricca e senza confronti, con piu di 70 conferenze e decine e decine di “experience” dei prodotti e dei servizi in mostra. Abbiamo già centinaia di prenotazioni, il successo è già arrivato prima ancora di aprire i cancelli»

CAMPANE TIBETANE E ARTE SPIRITUALE IN DUE EVENTI SPECIALI

Sono due gli eventi speciali previsti a Malpensafiere. «Il primo Campane Tibetane per la Pace è un ricco programma che coinvolge questo antico strumento e culminerà con il tentativo di Guinness Internazionale dei Primati, con la formazione della ensemble più numerosa mai realizzata di operatori di Campane. «Dobbiamo radunare 250 musicisti, per aiutare a raggiungere il record sono invitati anche i visitatori».

Raffi Mekiker con il direttore artistico di Anima Mundi Davide Foschi e la presidentessa di Verso un Nuovo Rinascimento Rosella Maspero

Il secondo evento è Anima Mundi, la seconda edizione della mostra mercato d’Arte moderna e contemporanea che è un invito a riscoprire la funzione originaria dell’Arte: etica, spirituale, rivolta al benessere fisico e animico degli esseri umani. «La collaborazione con Tisana, partita l’anno scorso, è partita nel migliore dei modi – spiega il direttore artistico Davide Foschi – Noi, con il manifesto del nuovo rinascimento, vogliamo riportare l’essere umano al centro, portando arte e cultura nella formazione, ma anche nell’economia, che può anche essere bella e Tisana ne è una prova».

L’edizione zero dell’anno scorso, che ha avuto come punto fondamentale la presentazione di un’opera speciale, la Pietà, è andata benissimo. Protagonista quest’anno sarà la Nuova Ultima Cena, versione moderna di Foschi dell’opera di Leonardo, portata anche in Expo 2015. «Ma non escludo altre sorprese con la pietà» ha spiegato l’artista.

L’opera di Foschi

Importante è anche il comitato che ha selezionato i 20 artisti che faranno parte della mostra: «Dal professor Marco Marinacci, professore di ermeneutica a Milano, ad Andrea Pinketts definito “avventuriero neorinascimentale” insieme a noi – spiega Rosella Maspero, presidente di Verso un Nuovo Rinascimento – Da Pierfranco Bruni, direttore del ministero dei beni culturali a Giancarlo Lacchin, professore di estetica all’università degli studi di Milano. Da Luca Siniscalco, direttore della rivista artistica “Antares” a me stessa, come presidentessa di Verso un nuovo Rinascimento».

UN’IDEA PER NATALE

Tisana, che si svolgerà in pieno periodo pre-natalizio, è un appuntamento interessante per gli appassionati e cultori del benessere anche dal punto di vista delle idee regalo: sono molte le occasioni, unite in un solo posto, per acquistare prodotti e regali per le festività.

Alimenti biologici, cosmesi naturale, super foods, integratori alimentari, accessori per lo sport, soluzioni di automedicazione, libri, destinazioni turistiche nazionali ed internazionali a sfondo salutistico ed esperienziale, corsi di formazione olistica, soluzioni di architettura eco-compatibile: ci sarà davvero di tutto, fornito da espositori che arrivano anche da Spagna, Svizzera, Germania, ma anche Marocco e Tunisia, alla ricerca del miglior olio d’argan.

EXPERIENCE PER TUTTI (ANCHE AL CENTRO OLISTICO)

Nell’area Experience, i visitatori possono svolgere e sperimentare gratuitamente attività come l’Ashtanga Yoga, la meditazione guidata e camminata, lo yoga per la gravidanza e per i bambini, i bagni di campane tibetane, la scuola di consapevolezza con il cavallo, i laboratori creativi per bambini.

Per chi cerca l’occasione di provare e godere di trattamenti olistici, da segnare è anche il Centro Olistico di Tisana, che raduna molti esperti del settore. E’una delle mete preferite dai visitatori che si possono concedere il piacere di una esperienza di benessere, provando i più diversi trattamenti a prezzi assolutamente accessibili per tutti.

SPAZIO SPECIALE PER LE FAMIGLIE

Da sempre Tisana dedica grande attenzione alle famiglie e all’infanzia.: per loro viene allestita l’Area Kids che proporrà giochi creativi, educativi e stimolanti per tutte le età, mentre sarà disponibile un servizio Ristorante e Bar con – ovviamente – un menù salutistico e pieno di gusto.

LE INFO

il biglietto comprende tutto, dalla vista alla fiera alle mostre a e a centinaia di experience. Unico sovrapprezzo, i trattamenti del centro olistico e 5 corsi iperspecializzati.

Sul sito internet www.tisana.com trovate tutte le notizie aggiornate e la possibilità, per tutti, di scaricare il biglietto a metà prezzo, cioè a 5 euro invece di 10.

Orari della manifestazione:

Venerdì 24 novembre: 14 – 22

Sabato 25 novembre: 10 – 22

Domenica 26 Novembre: 10 – 20

L’ampio parcheggio per il pubblico è gratuito.

Per qualsiasi informazione scrivere a info@tisana.com