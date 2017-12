Coppa Italia, la Uyba vuole ripetere il “sacco” di Modena

Messa in archivio la rocambolesca sconfitta al tie-break contro Scandicci (QUI l’articolo), la UYBA affronterà il primo impegno dei quarti di finale di Coppa Italia sul campo del PalaPanini di Modena (giovedì 21, ore 20,30), contro la Liu-Jo Nordmeccanica di coach Fenoglio.

La rosa della formazione emiliana è stellare anche se in campionato ha accusato qualche passaggio a vuoto e insegue proprio Busto e Scandicci con 6 lunghezze da recuperare. Al palleggio vedremo Pincerato (favorita su Ferretti che non è in ottima forma), in diagonale con Barun, al centro Heyrman e Calloni (in ballottaggio con Garzaro), in banda l’albizzatese Caterina Bosetti e la colombiana Montano; a difendere il campo, il libero e grande ex di turno Giulia Leonardi.

Per la UYBA (che ha vinto la sfida diretta in A1 proprio al PalaPanini) l’unico dubbio riguarda Alexandra Botezat che non è ancora al 100% e potrebbe essere sostituita in panchina dalla giovane Beatrice Badini, come avvenuto nella gara contro Scandicci.

La squadra biancorossa è consapevole della difficoltà dell’impegno, ma vuole dare il massimo per centrare la qualificazione alla Final Four, che manca ormai dalla stagione 2014/15, quando furono eliminate in semifinale proprio contro Modena. Busto ha in bacheca una “coccarda”, quella che risale al fantastico 2012. La partita di ritorno dei quarti si giocherà invece sabato 30 dicembre alle 21 al Palayamamay.

Le altre squadre che hanno avuto accesso alla Coppa sono Conegliano, Novara, Pesaro, Monza, Scandicci e Firenze (per Il Bisonte è la prima volta in assoluto). La formula del torneo prevede gare di andata e ritorno, con eventuale Golden Set di spareggio ai 15 in caso di parità nel quoziente set. A passare il turno sarà la squadra che avrà conquistato il maggior numero di set nel doppio confronto. Le Final Four invece sono in programma il 17 e 18 febbraio, in sede da definire.

Liu-Jo Nordmeccanica Modena – Unet E-Work Busto A. Modena: 3 Garzaro, 5 Heyrman, 6 Leonardi (L), 7 Montano, 8 Vesovic, 9 Bosetti C., 10 Ferretti, 12 Pistolesi, 13 Calloni, 15 Tomic, 16 Pincerato, 17 Barun, 18 Bisconti. All. Fenoglio.

Busto Arsizio: 1 Piani, 2 Stufi, 5 Spirito (L), 6 Gennari, 7 Dall’Igna, 8 Orro, 9 Wilhite, 13 Diouf, 14 Bartsch, 15 Berti, 16 Negretti, 17 Chausheva, 18 Botezat. All. Mencarelli.

Il programma (andata – quarti di finale)

Mercoledì 20 (20,30): Il Bisonte Firenze – Imoco Volley Conegliano V.; myCicero Volley Pesaro – Igor Gorgonzola Novara; Saugella Team Monza – Savino Del Bene Scandicci; Liu Jo Nordmeccanica Modena – Unet E-Work Busto Arsizio (giovedì 21, ore 20.30)