Fermato al confine con gioielli e orologi del valore di 100.000 euro

I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Luino, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane in servizio presso il valico doganale di Ponte Tresa, hanno individuato, occultati all’interno di una borsa, orologi e gioielli per un valore di circa 100.000 euro non dichiarati all’atto dell’ingresso in Italia.

La scoperta è stata fatta durante la perquisizione dell’auto di un cittadino italiano sessantenne residente nel Principato di Monaco che stava entrando in Italia dal trafficato valico pontresino.

Nell bagaglio sono stati trovati 4 orologi (di cui n. 3 Rolex) e preziosi di vario tipo (anelli, bracciali con diamanti, gemelli, orecchini, collane) per un valore complessivo di 100.000 euro.

La merce oggetto di contrabbando è stata sottoposta a sequestro ai sensi del Testo Unico delle Leggi Doganali.