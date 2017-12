Festa alle Motte, “una comunità coesa”

«La frazione delle Motte è una piccola realtà che dona sempre una grande dimostrazione di comunità e di identità del territorio».

Così Alessandro Casali, Vice Sindaco di Luino, ha commentato la bellissima giornata della frazione che festeggia sempre con tanta partecipazione le festività.

Alle ore 11 Don Ilario ha celebrato la Santa Messa seguita alle 15 da una Processione molto sentita. Momento allietato dalla storica Cooperativa delle Motte e dalla Musica Cittadina.Il piazzale davanti a In Butega al momento dell’aperitivo si fa’ luogo di aggregazione, in cui trovarsi, solo per il desiderio di stare insieme -accompagnati dalla musica dei Trenincorsa e dai musicisti di Desfrooos.

«Ringrazio tutti coloro che oggi hanno contribuito a fare di un giorno di festa come gli altri un’occasione preziosa da ricordare»