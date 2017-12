Appuntamento a teatro con la Compagnia del Laboratorio

Appuntamento al Cine Teatro San Giorgio di Bisuschio, questa sera, venerdì 1° dicembre, dove alle 21 è in programma “E la storia si ripete”, un bello spettacolo messo in scena dalla Compagnia del Laboratorio con la regia di Marina De Juli.

Lo spettacolo è tratto da un famoso film degli anni ’50 “Eva contro Eva”, una storia intensa per raccontare storie di teatro, di donne, di lotta per il potere,di amore, di invidia e di amicizia.

Protagonisti sono una compagnia teatrale; una grande attrice all’apice della sua carriera che però più di ogni altra cosa desidera essere amata per quella che è e non per il suo personaggio; una giovane disposta a tutto pur di arrivare ad essere qualcuno. E poi una donna che lavora sodo, piena di idee e iniziative ma che nessuno mai gratifica poiché il successo va all’uomo per cui lei lavora; una caratterista del varietà che sa essere una buona amica e un’immigrata con la speranza di calcare il palcoscenico che si deve accontentare di fare la tuttofare del teatro perché spesso per avere successo ci vuole fortuna e a volte un cuore duro. Una storia di vita in cui molti potranno riconoscersi.

Ingresso adulti 6 euro, ingresso gratuito per bambini e ragazzi fino ai 17 anni.