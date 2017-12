“Tempo di vacanza”, fino all’inizio della scuola

Grazie all’assegnazione del contributo nell’ambito del bando di Regione Lombardia sul tema della conciliazione vita-lavoro è stato possibile avviare sul territorio di Samarate “CON.TE il tempo per ogni cosa”, il progetto che offre una serie di servizi ad ingresso agevolato sia per aiutare le famiglie a conciliare gli impegni lavorativi e quelli familiari sia per formare i cittadini nell’acquisizione di competenze specifiche per potersi rapportare con bambini e ragazzi.

Tra questi progetti ha aperto le iscrizioni (fino a giovedì 28 dicembre) TEMPO DI VACANZA 2018 – UN INVERNO MITICO, il servizio nato dalla collaborazione tra Coop.Sociale Stripes e l’associazione genitori AGeS, che offre assistenza compiti e laboratori creativi durante il periodo di sospensione scolastica.

TEMPO DI VACANZA sarà attivo, previo raggiungimento di minimo 10 iscrizioni, dal 2 al 5 gennaio 2018 ed è rivolto a bambini nella fascia d’età 6-13 anni.

Iscrizioni, tramite modulo scaricabile dal sito comunale www. comune.samarate.va.it, entro il 28 dicembre presso l’Ufficio Istruzione di via Borsi, 1 tel. 0331 720252.