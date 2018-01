Camion in fiamme contro un’auto, sei morti

Sarebbero sei, in totale, le vittime dell’incidente avvenuto tarda mattinata sulla A21, quasi all’altezza dell’uscita dell’autostrada al casello di Brescia Sud, tra Brescia e Cremona.

Così racconta Cremonaoggi, che sta seguendo l’evolversi dell’incidente:

A decretare il danno peggiore sarebbe stato un grosso incendio scaturito da uno dei mezzi pesanti coinvolti nello schianto, un’autocisterna carica di liquido infiammabile. Un camion avrebbe tamponato un’auto che a sua volta sarebbe finita contro l’autocisterna. Tra le vittime, cinque sarebbero gli occupanti dell’auto – tra cui sembrerebbero esserci anche due bambini – mentre la sesta sarebbe il conducente del camion che ha tamponato l’auto.

Gli incidenti in realtà sarebbero stati due: il primo, poco dopo le 11.30, non avrebbe avuto conseguenze gravi, mentre il secondo, verso le 12.30, è stato quello che ha poi provocato il disastro. La circolazione sull’autostrada è tuttora completamente bloccata, per consentire le operazioni di soccorso, oltre a quelle di rimozione dei mezzi: per chi viaggia verso Brescia è prevista l’uscita obbligatoria a Brescia Sud. Sul posto i Vigili del fuoco, la polizia stradale, ambulanze e anche l’elisoccorso. Sono in corso anche le verifiche al cavalcavia nei pressi del quale si è verificato l’evento, che potrebbe aver subito conseguenze a causa delle fiamme.