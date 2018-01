Mondiali al Forum di Assago, ecco come diventare volontari

L’Italia, insieme alla Bulgaria, organizzerà i Mondiali di pallavolo di quest’anno, 2018, che si svolgeranno nei due Paesi dal 10 al 30 settembre prossimi.

Tra gli impianti impegnati per la competizione iridata c’è anche il Mediolanum Forum di Assago, il grande palasport a Sud di Milano che ospiterà le partite della Pool E, quelle cioè di un girone della seconda fase, in programma tra il 21 e il 23 settembre. (nella foto gli Europei 2015 a Busto)

Per questo evento il Comitato Organizzatore Locale di Milano, che fa capo alla federvolley regionale, è alla ricerca di volontari che collaborino per la buona riuscita delle gare in programma al Forum.

«I volontari – si legge nella presentazione – avranno la possibilità di vivere ogni giorno in prima persona l’atmosfera della grande pallavolo mondiale e collaborare all’organizzazione di un grande evento che ancora una volta vedrà scendere in campo tutto il mondo del volley lombardo (e non solo)».

Per partecipare è necessario scaricare il modulo predisposto per l’occasione (disponibile CLICCANDO QUI) e inviarlo – insieme al proprio curriculum vitae – all’indirizzo email volontarimilano2018@gmail.com. Ai volontari sarà richiesta disponibilità a partire dal giorno 19 settembre.