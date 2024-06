Milano vince lo scudetto, la serie finale si chiude 3-1

Davanti al proprio pubblico, al Forum di Assago, l’Olimpia Milano si è aggiudicata lo scudetto 2023-24 superando anche nel quarto match di finale la Virtus Bologna: 85-73 il risultato finale che permette ai lombardi di chiudere la serie sul 3-1. Decisiva la partita di Nikola Mirotic, autore di 30 punti con 12 rimbalzi.

La EA7 Emporio Armani aveva infatti vinto Gara1 a Bologna e, dopo aver perso il secondo confronto sul campo delle Vu Nere, ha sfruttato in pieno il fattore campo (pur con molte polemiche sull’andamento di Gara3). Per la società biancorossa si tratta del 31° titolo italiano, il terzo consecutivo.

Da quattro edizioni la finale scudetto è proprio Olimpia-Virtus: Bologna aveva vinto lo scudetto 2021 ma da allora è stato filotto milanese, sempre con Ettore Messina (ex di turno) in panchina. Per lui è il settimo trionfo nel campionato italiano; quarto scudetto invece per Pippo Ricci (consecutivi) e Stefano Tonut che ne aveva vinti due a Venezia. La partita è stata probabilmente l’ultima in carriera per Kyle Hines tanto che capitan Melli gli ha ceduto l’onore di sollevare per primo il trofeo.

Tra i neo campioni d’Italia c’è anche l’ex varesino Guglielmo Caruso (che però è stato poco utilizzato) mentre non riesce il colpo ad altri due giocatori amati per i trascorsi nell’allora Cimberio, Bryant Dunston e Achille Polonara, oggi alla Virtus Bologna allenata da Luca Banchi. I felsinei restano, con 16 scudetti, la seconda squadra più titolata d’Italia davanti alla Pallacanestro Varese con 10.