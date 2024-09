Da Milano a Kampala per sostenere la nascita di una sartoria sociale che cambia la vita delle donne

La capitale dell’Uganda, Kampala, è caratterizzata da una vasta presenza di baraccopoli, dove la povertà rende la vita estremamente difficile, in particolare per le donne. Queste si trovano spesso costrette ad accettare lavori degradanti per riuscire a garantire un pasto ai propri figli. Quest’anno, il microprogetto solidale di Xmas Project di Milano si concentra proprio su di loro, con l’obiettivo di creare opportunità di reddito attraverso iniziative gestite direttamente dalle donne stesse.

Per realizzare questo ambizioso progetto, Xmas Project ha scelto di sostenere l’Associazione Gruppi “Insieme si Può”, un’organizzazione bellunese che opera anche a Kampala, vicino alla baraccopoli di Namuwongo. I fondi raccolti serviranno a finanziare la creazione di una sartoria sociale, dove le donne potranno iniziare a lavorare e al contempo formare nuove apprendiste provenienti dallo slum. Questo non solo offrirà loro una fonte di reddito, ma fornirà anche a molte altre giovani l’opportunità di riscattarsi e migliorare la propria condizione.

Il progetto punta a rendere il gruppo completamente autonomo, contribuendo così a migliorare, anno dopo anno, le condizioni socio-economiche di un numero crescente di donne e famiglie.

Attualmente, Matteo Fiorini, fondatore di Xmas Project, è accompagnato dalla fotografa varesina Isabel Lima e dal nostro giornalista Marco Tresca nella scoperta e documentazione di questa realtà, che sarà al centro della ventiquattresima edizione del Libro Solidale, l’iniziativa che ogni anno dà vita a questi microprogetti e ne racconta la storia.

Inoltre, Xmas Project, in sintonia con la propria missione di promuovere cambiamenti significativi e sostenibili, è diventato partner di Materia, il nuovo spazio libero di Varesenews in fase di sviluppo nell’ex scuola elementare di Sant’Alessandro a Castronno (Varese).

COS’E’ IL LIBRO SOLIDALE

Il Librosolidale è un libro autoprodotto che racconta il progetto di solidarietà che si intende finanziare e dà un resoconto dei risultati raggiunti con l’attività degli anni precedenti. Il Librosolidale raccoglie inoltre i contributi, gli spunti di riflessione, le piccole testimonianze, i nomi di tutte le persone o delle aziende che decidono di finanziarlo e di diffonderlo sotto forma di regalo di Natale. Il Librosolidale è quindi un’opera particolare, una sorta di collage dell’impegno e dell’espressività di tutti coloro che aderiscono all’iniziativa. Ciascuno può scegliere di regalarlo, come individuo o come azienda, sapendo che nel farlo diffonde un’iniziativa che ha in qualche modo personalmente contribuito a raccontare.

I progetti vengono raccolti e valutati nei primi mesi dell’anno. Entro maggio Xmas Project sceglie un progetto da sostenere, che sia realizzabile l’anno successivo. I progetti possono essere proposti da qualsiasi associazione onlus, con particolare attenzione a quelle piccole associazioni che hanno progetti seri e interessanti, ma un po’ meno strade aperte per finanziarli.