Rifiuti sulla Boffalora-Malpensa, Cecchetti:”Anas faccia uno sforzo contro gli incivili”

“Fa rabbia constatare che c’è ancora gente che abbandona i propri rifiuti nelle piazzole di sosta e ai cigli delle strade. Questi incivili che inquinano e deturpano il nostro territorio vanno individuati e puniti senza se e senza ma” è quanto ha dichiarato il Vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia Fabrizio Cecchetti (Lega Nord) sul caso dei rifiuti lasciati lungo tutta la SS 336, la cosiddetta Superstrada Boffalora – Malpensa.

“L’assenza di un’area di servizio – continua Cecchetti – su tutta la Superstrada non può giustificare la creazione nelle varie piazzole di sosta di vere e proprie discariche a cielo aperto. Questa strada è la prima che si percorre uscendo dall’aeroporto varesino ed è vergognoso che sia questo il biglietto da visita per i turisti che vengono a visitare la nostra Regione. Pur sapendo che la colpa è l’inciviltà di certe persone – continua Cecchetti – chiediamo che ANAS faccia uno sforzo in più per tenere in ordine e ben pulita tutta la Superstrada che da Boffalora e dal casello autostradale di Marcallo – Mesero si collega con lo scalo di Malpensa verso Varese, installando – conclude Cecchetti – anche delle telecamere in grado di individuare tutti gli incivili che non hanno nessun rispetto verso il prossimo e per l’ambiente che ci circonda e multarli con pene esemplari”.