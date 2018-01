Sul Verbano la Festa dei Lumineri

Il CAI Luino aderisce all’iniziativa della Navigazione Lago Maggiore per partecipare alla “Festa dei Lumineri” 2018 a Cannobio.

Avviso importante: la Festa dei Lumineri a Cannobio è in programma domenica 7 gennaio – La partecipazione è riservata ai soli possessori della prenotazione precedentemente acquistata presso la biglietteria di imbarco – Quota comprensiva di viaggio in battello con cena €.40,00 – numero posti limitati

“Molte solo le feste tradizionali che si svolgono nell’alto Verbano e tra queste certamente la più nota è la Festa dei Lumineri a Cannobio che si ripete ogni anno il 7 gennaio per ricordare la notte del 1522 quando la gente accorse presso la trattoria Zaccheo per rendersi conto del miracolo che era accaduto, da una tavoletta sacra, dedicata alla deposizione di Cristo dalla croce, sgorgò del sangue da una piccola costola. Da allora la notte del miracolo il paese è illuminato da diecimila lumini rischiarandolo con un tocco originale e suggestivo nelle ore serali con lo spegnimento dell’illuminazione pubblica. E’ una scenografia eccezionale i lumini sono posati ovunque, sui davanzali delle finestre, sui balconi, lungo le vie e perfino sul campanile. Anche sulle barche che accompagnano il passaggio della processione sul lungolago ci sono lumini rossi.”

PROGRAMMA

– Appuntamento ore 15,45 c/o imbarcadero di Luino p.za Libertà

– Partenza battello ore 16,05

– Arrivo a Cannobio ore 16.30

– dalle 16.30 alle 19,00 visita del borgo illuminato e possibilità di partecipare alla funzione religiosa

– ore 19,00 imbarco sulla motonave per assistere dal lago la processione che percorre il lungolago reso suggestivo da migliaia di lumini rossi mentre tutte le luci del borgo sono spente

Al termine della processione verso le ore 19,45 cena a bordo con crociera con lo stesso menù che veniva servito nel 1522 all’osteria di Tommaso Zaccheo quando avvenne il miracolo: pasta e fagioli – verze e luganiga – dolce e caffè – 1 bottiglia di vino ogni 4 persone

Rientro a Luino ore 21.50

Informazioni:

Biglietterie N.L.M. di Luino – p.za Libertà

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail iatluino@provincia.va.it

CAI Luino (aperto giovedì, dalle 21 alle 23); tel. segreteria 0332-511101; e-mail cailuino@cailuino.it).