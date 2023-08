Escursionista perde l’orientamento sul Monte Giove, soccorsa dall’elicottero

Intervento in elicottero sul Monte Giove da parte dei vigili del fuoco nel pomeriggio di lunedì 14 agosto per il recupero di una escursionista scivolata in una zona impervia del Val Cannobina. (foto d’archivio)

L’incidente ha fatto perdere l’orientamento all’escursionista che tuttavia, pur essendo in zona con scarsa copertura telefonica, è riuscita comunque a lanciare l’allarme prima di risultare “non raggiungibile” al telefono. Immediatamente dal comando vigili del fuoco di Verbania sono state inviate alcune squadre di ricerca sulla zona, nel frattempo veniva attivato anche il reparto volo Lombardia e da Malpensa decollava l’elicottero “Drago 153“, a bordo del quale è presente una particolare tecnologia in grado di localizzare i telefoni cellulari.

Mentre le ricerche proseguivano, il personale vigilfuoco qualificato nella triangolazione dei segnali telefonici, con la collaborazione della stessa donna, ha ristretto l’area di ricerca. L’elicottero di salvataggio ha raggiunto così il Monte Giove e, poco dopo, l’equipaggio dell’elicottero ha potuto rapidamente individuare la persona, per poi issarla a bordo con il verricello di soccorso per infine condurla in zona sicura per affidarla al personale sanitario.

Subito dopo il recupero, il “Drago 153”, è stato impiegato, sempre nel territorio del comando di Verbania, in località Montorfano, per il recupero di un escursionista in difficoltà, condotto anch’egli in zona sicura.