Terra e Laghi arriva a Cannobio con “La fame di Arlecchino”

Il festival teatrale itinerante “Terra e Laghi” del Teatro Blu arriva a Cannobio. L’appuntamento è per martedì 16 luglio alle ore 21 con lo spettacolo della Bottega teatrale di Torino “La Fame di Arlecchino”

Spettacolo interattivo con attori e burattini.

Scritto e diretto da Giuseppe Cardascio.

Con Salvatore Varvaro nei panni di Arlecchino

e Giuseppe Cardascio in baracca

Spettacolo sulle maschere per affrontare in maniera divertente i personaggi della grande tradizione italiana: La Commedia dell’Arte. Un Arlecchino sempre affamato deve fare i conti con Pantalone, Pulcinella, Colombina, Brighella e Balanzone per riempire la sua pansa sempre voda. Ma di sicuro riuscirà sempre di prendere tante bastonate, come nella classica tradizione del teatro dei burattini.