Nuovo ufficiale di polizia locale a Saronno: è Michele Speciale

Nuovo ufficiale al comando della polizia locale di piazza Repubblica: Michele Speciale ha recentemente conquistato le due stelle. Classe 1981 da dieci anni alla polizia locale di Saronno, Speciale ha conquistato la promozione tramite concorso.

Una novità che comporta anche l’aggiunta di nuove l’attività legate all’istruzione dei nuovi agenti sul campo.

“Sono molto contento di questa nomina, che premia il lavoro da me svolto nel corso di questi anni – spiega il nuovo ufficiale – E’ un riconoscimento soprattutto per l’impegno che ci ho messo. Avrei potuto andare in un altro comune (è in graduatoria nei primi posti in altri tre concorsi ndr) ma qui mi trovo davvero molto bene e la fiducia che l’Amministrazione ha riposto in me mi ha convinto a restare a Saronno e svolgere questo nuovo compito cui dedicherò tutto me stesso”.

Complimenti al nuovo ufficiali sono arrivati dal comando di piazza Repubblica guidato dal comandante Giuseppe Sala. Un plauso per il traguardo raggiunto è arrivato al momento della nomina anche dal vicesindaco Pier Angela Vanzulli.