Indetto uno sciopero di 8 ore alla Metalgalvano di Saronno

Otto ore di sciopero per mercoledì 24 aprile alla Metalgalvano, azienda che a Saronno lavora nel settore dell’elettromeccanica e della cosmetica.

“Lo sciopero dopo mesi di continue richieste di risposte, ai molteplici problemi in corso, da parte della RSU e dei rappresentanti territoriali di FIM e FIOM – spiegano dai sindacati -. Ad ogni incontro le richieste di chiarimenti, per quanto riguarda il premio di risultato, la disparità di salario e di trattamento del personale, di problemi riguardanti sicurezza e andamento aziendale, non hanno risposta e vengono costantemente posticipati o ignorati“.

“A ogni incontro effettuato con la direzione, le informazioni, i dati richiesti e le soluzioni ai problemi posti, non hanno risposta e vengono costantemente posticipati o ignorati – si legge nel comunicato dei sindacati -. Per queste motivazioni, condivise dalle lavoratrici e dai lavoratori nelle assemblee sindacali: le OO.SS FIM Laghi, FIOM Varese e le R.S.U. indicono lo stato d’agitazione”.

Proseguono: “Le lavoratrici e i lavoratori, riunitisi in assemblea hanno votato a maggioranza l’astensione dal lavoro per il 24 aprile e chiare rivendicazioni salariali e di trattamento”.

L’azione sindacale prevederebbe anche un blocco degli straordinari per il mese di aprile. “Successivamente ai prossimi incontri previsti con la direzione aziendale, dove si aspettano delle risposte concrete, i sindacati interni, insieme a Fim e Fiom territoriali, decideranno come proseguire la lotta in corso”.

VareseNews ha sentito l’azienda, che non condivide nessuna delle rivendicazioni sindacali ed evidenzia la propria disponibilità al confronto.