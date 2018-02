Ernest Airlines annuncia le nuove destinazioni europee

In occasione della Borsa Internazionale del Turismo a Milano, Ernest Airlines, la compagnia aerea italiana, con sede a Milano e base operativa a Milano Malpensa, ha annunciato il lancio delle sue nuove destinazioni Europee a partire dalla stagione estiva 2018.

Le principali novità riguardano l’inizio delle operazioni sui mercati Europei di Spagna e Romania, l’introduzione di nuove destinazioni dall’Italia verso l’Ucraina e l’incremento delle frequenze verso l’Albania.

Per quanto riguarda la Spagna, la grande novità è l’apertura del volo di linea Milano Bergamo – Ibiza che sarà operato dal 22 giugno 2018 con tre voli settimanali (venerdì, sabato e domenica) e con orari serali molto comodi, ideali per tutti coloro che vogliono recarsi nell’isola delle Baleari per turismo o divertimento sfruttando al massimo il weekend.

A partire dal 21 giugno 2018, la Romania andrà ad aggiungersi ai mercati operati da Ernest Airlines, collegando Genova con Bucarest con due frequenze settimanali (lunedì, venerdì), Verona con Bucarest con tre frequenze settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì), Verona con Iasi con tre frequenze settimanali (lunedì, mercoledì, sabato) e Cuneo con Iasi con due frequenze settimanali (giovedì, domenica).

Ernest Airlines continua l’espansione del proprio network dall’Italia verso l’Ucraina con l’apertura di tre nuove destinazioni che vedono collegare Milano Malpensa e Roma Fiumicino con Lviv e Bologna con Kiev, aggiungendosi così alle cinque destinazioni ucraine già servite da Milano Bergamo e da Napoli per Lviv e Kiev, e da Venezia per Lviv.

Il vettore italiano conferma ed incrementa la propria presenza con i propri voli verso l’Albania, aumentando le frequenze durante la stagione estiva, andando così ad offrire collegamenti bi-giornalieri da Milano Malpensa per Tirana e sei frequenze settimanali da Pisa per Tirana. Si confermano inoltre tutti i collegamenti da Milano Bergamo, Bologna, Verona e Venezia per la capitale albanese. Il collegamento Cuneo-Tirana partirà da giugno 2018 con due frequenze settimanali (venerdì, domenica).

“Ibiza è la novità assoluta 2018 del network di Ernest Airlines, poiché indica l’apertura di questa giovane e fiorente compagnia aerea italiana ai mercati Europei e al segmento prettamente leisure” dice Ilza Xhelo, Chief Commercial Officer di Ernest Airlines, “Questo dimostra la flessibilità di una compagnia aerea giovane e dinamica, quale è Ernest Airlines, sempre pronta a rispondere alle esigenze del mercato e a soddisfare i propri passeggeri con un servizio di qualità e prezzi accessibili a tutti. Il nostro core business è e continuerà ad essere il mercato etnico da e per l’Italia, al quale riserviamo sempre più collegamenti e servizi dedicati, come ad esempio il sito internet ed il call center che sono disponibili anche nella lingua madre dei paesi in cui Ernest opera.”

Ilza Xhelo aggiunge: “La qualità dell’intero prodotto Ernest Airlines e l’attenzione ai piccoli dettagli che soddisfano i nostri passeggeri, saranno fattori determinanti anche per l’affermazione delle nuove destinazioni e dei nuovi mercati”.

Tutti i voli saranno operati con la moderna flotta di Ernest Airlines composta da quattro aeromobili Airbus A320/319 durante il 2018. Le nuove destinazioni saranno operate tutto l’anno, fatta eccezione del collegamento Milano Bergamo – Ibiza, che sarà servito su base stagionale.

I biglietti saranno in vendita a partire dai prossimi giorni sia sul sito internet, sia al call center al numero +39 02 89730660 e presso tutte le migliori agenzie di viaggio.