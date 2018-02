La Microcollection di Elisa Bollazzi

Dopo Carlo Buzzi e Cesare Briatoni, nella kunsthalle (KCC) di Castello Cabiaglio – l’antica cappelletta votiva dei contadini trasformata in atelier – , tocca all’artista Elisa Bollazzi raccontare, con el oere, il suo messaggio artistico e culturale.

Ecco come nasce il suo progetto

A proposito di Kunsthalle

KCC è un “artist-run space” situato in una cappella votiva risalente al XVI – XVII secolo. KCC è una finestra culturale, un luogo che vuole suggerire l’importanza della contingenza, dell’effimero, del momento unico e irripetibile, proponendo la precarietà e la leggerezza come valore. Le opere non sono soltanto ospitate in questo spazio ma entrano a farne parte, diventando una presenza che – subendo la contingenza del tempo – si fa assenza e dimenticanza, o, tuttalpiù, memoria. Realizzate appositamente per questo progetto – che si configura come una sorta “stazione” sperimentale” – vivranno di un loro tempo specifico, più o meno dilatato, potranno anche sovrapporsi una all’altra, alcune opere cambieranno, spariranno, altre si aggiungeranno, in un intreccio e minima stratificazione di senso, dialogando per assonanze o per opposizione a sottolineare differenze e inediti punti di vista.

a cura di Valentina Petter