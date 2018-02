Prendeva l’elettricità dalle scale del condominio, denunciato

I Carabinieri sono saliti al piano dell’appartamento in Via dei Pioppi di Legnano per effettuare un controllo ad un cittadino Tunisino pregiudicato. Arrivati al pianerottolo dinanzi il suo appartamento, appariva abbastanza anomala la presenza di un cavo elettrico che arrivava all’abitazione partendo dalla plafoniera delle luci scale del pianerottolo.

Avuta la presenza del 36enne affittuario dell’abitazione ed aver verificato la presenza di altre due persone, i Carabinieri hanno chiesto di ispezionare l’appartamento e, dopo le prime resistenze, sono entrati e, seguendo il cavo che proveniva dall’esterno, hanno individuato un impianto elettrico derivato che attingeva l’elettricità proprio dall’impianto delle scale. Collegati ai cavi una serie di utilizzatori, telefoni e televisori di ultima generazione, stufe ed altri apparecchi, tutti funzionanti ed accesi.

Dopo aver effettuato una ricognizione e tranciato il cavo i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno portato l’uomo nella Caserma di Via Guerciotti dove, constatato anche il fatto che vi erano precedenti denunce per fatti analoghi, in cui mai si era riusciti a sorprendere il malfattore, hanno proceduto al suo arresto, trattenendolo presso le celle di sicurezza per il successivo rito direttissimo. Intanto proseguono gli accertamenti, svolti in collaborazione con la Stazione Carabinieri di Legnano.