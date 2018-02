Qual è la donna che ti ha cambiato la vita?

Qual è la donna che vi ha cambiato la vita?

E’ una domanda che rivolgiamo a tutte le nostre lettrici. Lo spunto ce lo offre la Giornata Internazionale della Donna, l’8 marzo, che vorremmo celebrare in maniera un po’ diversa da solito.

Per questo abbiamo deciso di coinvolgere voi, le donne che leggono Varesenews.

L’idea è questa: mandateci un testo, non ci sono limiti di spazio ma non fatevi prendere troppo la mano, che racconti quale donna ha lasciato un’impronta nella vostra vita (scrivete a redazione@varesenews.it, oggetto dell’email “La donna che mi ha cambiato la vita”).

Se volete potete allegare una foto.

Parlate di vostra madre, di un’amica, della nonna, di una sorella o, perché no, di una scrittrice e di un libro.

A insindacabile giudizio della redazione il 7 marzo sceglieremo il testo che ci sembra più rappresentativo e lo “premieremo” con due libri: la prima e la seconda edizione di “Storie della buonanotte per bambine ribelli” il libro, diventato in poco tempo un best seller, che racconta la biografia di cento donne che hanno cambiato la storia. Il secondo volume è uscito il 27 febbraio e contiene nuove biografie.

Tutti i racconti però troveranno uno spazio nel nostro giornale e diventeranno un e-book scaricabile in pdf.

Forza, date spazio ai vostri pensieri e aprite i vostri cuori.