Sbloccascuole: in arrivo oltre 17 milioni per lavori edilizi

Operazione #sbloccascuole. In arrivo oltre 17,5 milioni di euro in provincia di Varese da destinare all’edilizia scolastica, negli impianti sportivi e per altre opere edilizie pubbliche. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso nota l’attribuzione degli spazi finanziari per l’anno 2018.

Si tratta di risorse che i comuni potranno utilizzare senza i limiti del patto di stabilità.

A fronte di una disponibilità di 400 milioni di euro sono state soddisfate tutte le 969 richieste per un importo complessivo di 342,2 milioni di euro. I comuni hanno presentato richieste per circa 256,2 milioni di euro, le città metropolitane per 29,8 milioni e le province per 29,8 milioni. Tra le regioni la maggiore richiesta in termini di spazi finanziari è pervenuta dalla Lombardia, seguita dal Piemonte e dalla Campania.

In provincia di Varese i fondi arriveranno ai seguenti comuni ( dati in migliaia di euro)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE LOMBARDIA: 200 per impianti sportivi

COMUNE DI AGRA 250 interventi non scolastici

COMUNE DI ANGERA 25 edilizia scolastica

COMUNE DI ARSAGO SEPRIO 70 interventi non scolastici e 30 per altre opere

COMUNE DI AZZIO 35 interventi non scolastici

COMUNE DI BARASSO 220 opere varie

COMUNE DI BARDELLO 30 opere varie

COMUNE DI BESANO 120 opere varie

COMUNE DI BESNATE 250 interventi non scolastici e 175 per opere varie

COMUNE DI BRENTA 283 opere varie

COMUNE DI BREZZO DI BEDERO 225 opere varie

COMUNE DI BRISSAGO-VALTRAVAGLIA 200 opere varie

1 COMUNE DI BRUNELLO 110 opere varie

COMUNE DI BRUSIMPIANO 130 opere varie

COMUNE DI CADEGLIANO-VICONAGO 568 interventi scolastici

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA 228 edilizia scolastica

COMUNE DI CARONNO VARESINO 50 opere varie

COMUNE DI CASALE LITTA 433 opere varie

COMUNE DI CASALZUIGNO 100 opere varie

COMUNE DI CASSANO VALCUVIA 14 opere varie

COMUNE DI CASTELSEPRIO 200 opere varie

COMUNE DI CASTRONNO 100 edilizia scolastica

COMUNE DI CISLAGO 260 edilizia scolastica 983 opere varie

COMUNE DI CITTIGLIO 150 opere varie

COMUNE DI COMERIO A 165 edilizia scolastica

COMUNE DI CREMENAGA 84 opere varie

COMUNE DI CUGLIATE-FABIASCO 300 opere varie

COMUNE DI CUVEGLIO 70 edilizia scolastica

COMUNE DI CUVIO 39 edilizia scolastica

COMUNE DI DAVERIO 606 opere varie

COMUNE DI DUMENZA 350 opere varie

COMUNE DI FAGNANO OLONA 800 edilizia scolastica

COMUNE DI FERRERA DI VARESE 40 opere varie

COMUNE DI GAVIRATE 300 edilizia scolastica

COMUNE DI GERENZANO 150 edilizia scolastica

COMUNE DI GORLA MAGGIORE 740 opere varie

COMUNE DI GORLA MINORE 1.050 edilizia scolastica

COMUNE DI INARZO 20 opere varie

COMUNE DI LEGGIUNO 53 edilizia scolastica

COMUNE DI LOZZA 180 edilizia scolastica

COMUNE DI LUVINATE 10 opere varie

COMUNE DI MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA 400 opere varie

COMUNE DI MARNATE 700 opere varie

COMUNE DI MONVALLE 80 edilizia scolastica

COMUNE DI OGGIONA CON SANTO STEFANO 140 opere varie

COMUNE DI ORIGGIO 1.163 edilizia scolastica

COMUNE DI RANCO 20 opere varie

COMUNE DI SALTRIO 980 edilizia scolastica

COMUNE DI SANGIANO 90 opere varie

COMUNE DI SESTO CALENDE 50 edilizia scolastica e 200 impianti sportivi

COMUNE DI SOLBIATE OLONA 200 edilizia scolastica e 50 opere varie

COMUNE DI TAINO 100 opere varie

COMUNE DI TERNATE 150 edilizia scolastica 13 opere varie

COMUNE DI TRONZANO LAGO MAGGIORE 720 opere varie

COMUNE DI VALGANNA 40 opere varie

COMUNE DI VARANO BORGHI 80 opere varie

COMUNE DI VARESE 905 edilizia scolastica

COMUNE DI VEDANO OLONA 220 opere varie

COMUNE DI VENEGONO INFERIORE 104 opere varie

COMUNE DI VIGGIÙ 430 edilizia scolastica

COMUNE DI VIZZOLA TICINO 93 opere varie

SCARICA IL PDF DEGL INTERVENTI IN TUTT’ITALIA