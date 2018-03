Cartelloni elettorali sul posto dei disabili, il Comune li fa rimuovere

Un post su Facebook polemico col Comune ha creato un po’ di scompiglio nella giornata di giovedì 1 marzo.

Argomento del contendere un cartellone elettorale posizionato in piazza Cavour negli spazi di un parcheggio destinato ai portatori di handicap: un lettore ha postato la foto e sono fioccati i commenti, critici e aggressivi come spesso accade sui social network.

«Il Comune si scusa per l’errore – commenta Andrea Zanotti, sindaco di Casciago -. Non siamo però direttamente noi a posizionare i cartelloni, ma un’impresa che ha l’affidamento per il posizionamento dei cartelloni. A Casciago ci sono 120 metri lineari destinati a spazi elettorali, numeri e misure decisi dalla Prefettura. Lo Stato oltretutto rimborsa i costi all’80% rispetto alle spese sostenute al referendum del 4 dicembre, pur essendo la mole e l’impegno decisamente maggiori in questa tornata elettorale. Oltretutto la maggior parte degli spazi sono vuoti, uno spreco enorme. La situazione è stata prontamente risolta non appena il problema è stato segnalato, spiace per i leoni da tastiera che insultano senza nemmeno sapere di cosa si parla, ma ormai è diventata la prassi…».