Juri Clericetti nel comitato dei Castelli svizzeri

Juri Clericetti, direttore dell’Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino, è entrato a far parte del comitato dei Castelli svizzeri.

Il quarantottenne Juri Clericetti è stato eletto membro del comitato dell’Associazione I Castelli svizzeri in occasione dell’assemblea generale svoltasi il 13 marzo al Castello di Kyburg. Prende il posto di Gian Luca Cantarelli, membro fondatore dell’Associazione e rappresentante del Ticino fino a questo momento con i Castelli di Bellinzona.

Da settembre 2017, Juri Clericetti è direttore dell‘Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino e presiede, tramite questa funzione, i Castelli di Bellinzona. Dal 2012, per 5 anni è stato membro del consiglio di direzione di Lugano Turismo e si occupava di tutelare gli interessi del settore alberghiero del Malcantone, di cui ha rafforzato la presenza tramite diverse iniziative. Juri Clericetti si è diplomato alla Scuola alberghiera di Losanna, vive a Bellinzona.

La giornata dei castelli è al centro dell’anno del patrimonio culturale 2018

I Castelli svizzeri s’impegnano nell’anno del patrimonio culturale 2018 unendosi alla campagna

#Patrimonio2018. La terza edizione della giornata dei Castelli svizzeri, che si svolgerà domenica 7 ottobre nei 20 castelli membri dell‘associazione, è infatti posta sotto il motto „Alla scoperta del patrimonio culturale“.

L’associazione conta due nuovi membri

Il 1° gennaio 2018, il Castello di Zugo e il Castello di Landshut si sono uniti all’associazione. La storia e la cultura della Svizzera centrale e del Canton Berna sono così ancora meglio rappresentate.